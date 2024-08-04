賈吉第41轟後無人在壘「敬遠」52年首見！藍鳥教頭：不想看他揮棒

It is not an exaggeration to say Aaron Judge might be the most unbelievable hitter that I will ever watch in my lifetime



1.153 OPS | 216 wRC+. Unbelievable.pic.twitter.com/yiucVfbt8n — Addison (@YankeeWRLD) August 3, 2024

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連續兩天都在首局開轟，讓對手失去耐心思考解決方式，直接「敬遠」故意保送他。

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洋基4日（台灣時間）與藍鳥交手，1局上遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）開轟先馳得點並陷入落後，1局下賈吉馬上回敬一發兩分彈超前比數。葛利桑（Trent Grisham）2局下再轟兩分砲，沃爾普（Anthony Volpe）5局下也轟兩分砲，逐漸拉開比數，最終洋基以8比3獲勝。

賈吉在首局開轟後，2局下4比1領先時，第二打席壘上無人獲得故意保送的禮遇。他賽後說，「比賽才剛開始，比數接近，猜想應該是兩出局，他們想對付下一棒，希望不要再發生這樣的事了，讓我們拭目以待。」

本季尚未發生過無人在壘故意保送，去年總共發生三次，其中一次主角也是賈吉，儘管被稱為「邦茲（Barry Bonds）待遇」，但其實邦茲也從未享受過這種免費通行證。翻開歷史，在前兩局就發生無人在壘故意保送的情況，得追溯到1972年，當時天使投手梅（Rudy May）保送捕手博格曼（Glenn Borgmann），以對付下一棒的投手科爾賓（Ray Corbin）。

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）表示，「老實說，我不想看到他（賈吉）揮棒，對付他時必須非常小心，他與聯盟中的其他打者不同層級，只要被他逮中就能翻轉比賽劇本。」

賈吉第三打席被三振，第四打席再獲四壞球保送，第五打席則是敲安打，3打數2安打，貢獻2打點、保送1次，三振1次，目前打擊率.308。

賈吉目前累計41轟、103打點在大聯盟排名第一，這是他本季第16次首局轟出全壘打，追平1927年的貝比魯斯（Babe Ruth）。這也是他生涯第298轟，距離300轟里程碑只剩下2轟，目前他生涯僅出賽945場，很快就能締造最速300轟紀錄，目前紀錄保持者是基納（Ralph Kiner），打了1087場達成300轟。