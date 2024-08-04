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詹皇定基調、「蟻人」大風車暴扣轟26分　美國男籃3連勝分組第1

記者游郁香／綜合報導

尋求奧運5連霸的美國夢幻男籃，最後1場小組賽對上波多黎各，首節一度落後8分，天王詹姆斯(LeBron James)次節最後4分鐘接管戰局，拿下6分、4助攻替比賽定下基調，下半場換自認是第1選擇的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)發威，他整場猛轟26分幫助美國以104比83狂勝，3連勝取得分組龍頭。

即便波多黎各開賽前就已確定被淘汰，他們仍展現高昂鬥志，試圖扳倒美國隊，重演2004年雅典奧運的劇碼，他們首節轟下29分，一度拉開8分領先，直到第2節還剩4分鐘，都還以44比41領先，不過美國隊天王詹姆斯在暫停過後回到場上，徹底粉碎波多黎各的贏球希望。

▲▼美國男籃詹姆斯、艾德華茲、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲美國男籃輕取波多黎各，小組賽3連勝取得分組龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯先連送3助攻，上演2次扣籃、2記罰球命中，再送1助攻，短時間內就攻下6分、4助攻，幫助美國隊上半場打完拉開64比45、19分領先，下半場則有「蟻人」艾德華茲接手上演飆分秀，他還有一次抄截後快攻，大秀大風車暴扣的美技，再次展示他傲人的彈跳能力。

▲▼美國男籃詹姆斯、艾德華茲、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

美國隊終場以104比83、21分差狂勝，3勝0敗、小組第1晉級。詹姆斯僅上場18分鐘就以6投4中拿下10分、8助攻和6籃板，他在場上的時候，美國隊淨勝18分，足見他的影響力。

艾德華茲也兌現自己是美國隊進攻端第1選擇的宣言，17分鐘內以15投11中猛轟26分、3助攻、3籃板和2火鍋。

▲▼美國男籃詹姆斯、艾德華茲、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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