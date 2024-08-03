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平野還原首局暫停插曲　艾士特5局68球退場有原因

▲艾士特、江坤宇、岳政華 。（圖／中信兄弟提供）

▲艾士特 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今晚在大巨蛋5比0完封悍將，吸引34506名觀眾進場，再締中職單場票房新紀錄。艾士特投5局僅花68球退場，總教練平野惠一賽後解釋，「他這2天感冒，其實身體不太舒服，但他還是完成他的任務了。」

此外，比賽在開局就有小插曲，一度因整理打擊區的紅土而暫停許久。平野透露，當時是打者反應紅土太濕黏，「投手難免會認為，不是賽前就要確認好，但我們也是今年才開始在巨蛋比賽，這次知道怎麼做，下次調整就好，對場務、聯盟來說，都是很好的經驗，最重要的是，選手不要受傷。」

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艾士特此役先發5局僅用68球，只被敲2支安打，另有1次觸身球、2次四壞球保送，沒有失分，拿下本季第9勝，防禦率2.70。

平野指出，艾士特近日感冒，「有想過不舒服的話就提前換人，但他說他可以，雖然還是有一點不適，他還是完成他的工作。」他敬佩對方的工作態度，「艾士特是很有責任感的投手，擁有強烈的職業意識，他這樣的精神，也傳染給其他了隊友。」

兄弟在大巨蛋拿7連勝，平野直言，並沒有注意到在大巨蛋連勝的狀況，「無論是在哪一個球場比賽，每一場都是全力去拚，當然是有選手說，巨蛋有冷氣，對身體負擔較小，或許調整上比較順暢。」

「小黑」吳俊偉接替艾士特投球，後援1局飆2K無失分。前2戰關門失利，今天被調離終結者位置，平野期待小黑重拾自信，「最強的投手是不怕跌倒，知道怎麼爬起來，才是最強的。」

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關鍵字： 中信兄弟中職艾士特完封紀錄

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