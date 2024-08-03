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平野連噹2天：最低限度工作都做不好　曾頌恩成功打臉哭了

▲▼ 中職曾頌恩拿下單場MVP，頒獎儀式上激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲中職曾頌恩拿下單場MVP，頒獎儀式上激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟曾頌恩一掃近期低潮，此役雙安貢獻雙打點，包辦勝利打點，獲選單場MVP。賽後登上頒獎舞台，被主持人小白逼哭了。他坦言，自己最近狀況不好，「被平野（總教練）噹了2天。」平野惠一賽後表示，「看到他打出來很開心，成功打臉我。」

曾頌恩近況有些低潮，包括7月27日對樂天桃猿打出3次雙殺打，昨天3打數無安打，今天扮演關鍵功臣，雙安帶雙打點，包括勝利打點。

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平野賽後指出，曾頌恩近期狀況確實不理想，也因此有唸了他幾句，「看他打出來也很開心，成功打臉我，這是很好的事情，打擊教練努力協助他，當然他是最努力的選手，期許他持續成長，不斷突破自己。」

曾頌恩賽後登上MVP頒獎舞台，落下男兒淚，他說，「最近就是什麼球都想揮，整個亂掉，教練團有說，狀況不好的話，至少內容、狀況性攻擊要做好。」多次打出雙殺打，學長也希望他不要因此放棄全力揮擊。

擁有高大壯碩外表的曾頌恩，沒想到內心如此柔軟，「其實我賽前看到球迷為我加油，我就很想哭了，自己遇到狀況時攻擊，都沒有辦法護送隊友，我真的很懊惱。」

此役在關鍵時刻擊出安打，曾頌恩上壘後又有些激動，「比到一半就滿想哭的，但有忍住。」

曾頌恩也透露，被平野教練「噹」了兩天，他苦笑稱，「被噹是有點走心，他就說，身為中心打者，連最低限度的工作都沒做好，是有沒有心想進步。」此役成功「打臉」教練，他也很意外自己拿到MVP，「想說怎麼是我，艾士特也不錯，投手有壓制住。」

兄弟此役吸引34506名，再締中職新紀錄，曾頌恩感謝進場的球迷，「謝謝大家為我們吶喊加油。」
 

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關鍵字： 平野惠一中職中信兄弟曾頌恩

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