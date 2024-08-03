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湯姆克魯斯的奧運不可能任務破哽？傳「跳傘」帶會旗降落洛杉磯

▲▼湯姆克魯斯觀戰奧運會。（圖／路透）

▲▼湯姆克魯斯觀戰奧運會。（圖／路透）

▲▼湯姆克魯斯觀戰奧運會。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運正如火如荼地進行中，屆時閉幕典禮傳出好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）將會上演一場「不可能任務」，將奧運會旗從法國帶往下屆2028奧運主辦地洛杉磯，令全球觀眾都相當期待。

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作為閉幕典禮的重頭戲，將播放湯姆克魯斯預先錄製的影片，他將擔任奧運旗手「跳傘」降落在奧運主場館法蘭西體育場，隨後透過影片，可以看到他在巴黎街道上騎著機車奔馳，最後登上飛機將奧運會旗帶到美國洛杉磯，並且在世界著名地標好萊塢標誌降落。

有報導指出，今年3月曾有人注意到湯姆克魯斯在好萊塢標誌附近的照片，但沒有空中的畫面，也有不知道會與奧運相關。湯姆克魯斯親自參與巴黎奧運，觀看了體操與游泳比賽，他受訪時表示，「偉大的故事、偉大的運動員，他們必須做的事情和成就感令人難以置信。」

據《好萊塢報導》表示，原本規劃在威爾羅傑斯州立海灘舉行大型派對，並在那裡進行奧運會旗的交接，不過洛杉磯警方對於公路長期封閉有所疑慮，而且必須取得加州海岸委員會許可，所以計畫告終。

1984年洛杉磯奧運的開閉幕典禮是由已故的知名電視、電影製作人沃爾珀（David Lloyd Wolper）和迪士尼創意總監珍尼（Robert Jani）策劃，也是向世界展現好萊塢魅力的經典時刻，老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、海灘男孩樂團（The Beach Boys）及作曲家威廉斯（John Williams）都參與其中。

今年巴黎奧運開幕式相當突出，展現非常多元的特色，下屆洛杉磯奧運將呈現何種樣貌，從接班奧運會旗的儀式就開始令人關注。

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