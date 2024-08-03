馬斯克也狂讚「南韓冷臉女神射」爆冷出局　致命0分失誤釀慘案

▲南韓冷臉女神射金藝智(김예지)。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

南韓女子射擊隊日前在巴黎奧運10公尺空氣手槍「金包銀」，摘下銀牌的金藝智(김예지)反戴鴨舌帽，冷酷而專注開槍的神情讓她爆紅，連特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)都狂讚。不過金藝智昨(2)日在25公尺手槍資格賽意外爆冷，出現1發0分的致命失誤，導致她只能排在第27名，無緣最終決賽。

김예지 선수 사격 할 때 안 할 때 갭차이 미쳤음 pic.twitter.com/JDfA0HR4GH [廣告]請繼續往下閱讀... July 28, 2024

31歲的金藝智在10公尺空氣手槍射下241.3分摘銀，除了驚人的準度，她反戴鴨舌帽，神情冷酷地開槍，宛如電影中的女殺手，帥氣模樣圈了無數粉絲，連SpaceX創始人、特斯拉執行長馬斯克都直呼，「她應該出演一部動作片，不需要表演！」

金藝智昨日出戰25公尺手槍資格賽，她原本對奪金信心滿滿，第一階段的慢射得到290分的高分，卻在第二階段的快射出現致命失誤，她在第41發得分掛蛋，因為她未在規定的3秒內射出，快射成績285分，拉低了她的總分，最終她以575分名列第27名，沒能取得前8名晉級決賽。

金藝智賽後受訪時不斷說著對不起，神情有些落寞，不過她仍堅強表示，「考零分也不會是世界末日。」並誓言要再戰2028年的洛杉磯奧運，到時不會再讓大家失望。