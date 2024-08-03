曾傳昇涉賭遭開除　周思齊感嘆說重話：人性容易僥倖

▲中信兄弟周思齊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍曾傳昇因涉賭博遭起訴，球團也在今天發聲明，已與曾員終止合約。中職過去曾陷假球風暴，防賭條款是採高道德標準。挺過假球案的資深球員周思齊感嘆年輕球員不珍惜舞台，並說重話，「我看過太多得過且過的球員，想成為優秀的球員，多花一點時間練球吧。」

聯盟6月收到味全龍球團告知，曾傳昇陪朋友去參加德州撲克活動一事，並向球團強調不是賭博，是比賽競技。不過全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪予以起訴。味全龍今再發聲明，在召開紀律委員會之後，確定與曾傳昇終止合約。

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周思齊2005年開始職棒生涯，經歷過「黑米事件」、「黑象事件」，挺過假球風波。一路見證中職的風風雨雨，看到年輕選手陷賭博爭議甚至被起訴，周思齊直言，有些事情是防不勝防，「這就是人性，大家容易僥倖。」

昨天看到新聞，周思齊苦笑稱，「我比較佩服，他怎麼有那麼多時間，我都在練球，哪有時間去做其他的事情，如果你真的很愛這個運動的話，就會很專注地做這件事，怎麼會有很多時間。」

中職對防賭是採高道德標準，對於近年線上博奕興起，一直有加強宣導。周思齊直言，這件事是防不勝防，「美國、韓國甚至像日本也是會有這種事情，我想跟學弟講的是，如果你真的不想打球，就把時間放在其他的事情，這個環境不是沒有你不行。」

大家都在努力讓這個環境變好，周思齊認為，職業棒球類似個人事業，「如果你還要像個媽寶需要人家照顧，那你真的不適合在這個環境。」他進一步表示，「職業球員是很稀缺的人物，代表這個戰場很嚴格，又很難成為很偉大的球員，不能光靠實力、能力而已，還需要運氣、機會。」

「你這樣子做這些事情，等於喪失了你的機會，得過且過的球員，是無法成為優秀的球員，像國慶、鏞基、嘟嘟（潘威倫）他們，都是非常認真的選手，想成為和他們一樣的選手，請多花一點時間練球，那不是用嘴巴說說就可以這樣的，你想成為王勝偉嗎？花時間練球吧。」周思齊罕見說重話。

今年將引退的周思齊，預計在大巨蛋進行引退賽，歷經中職風雨，到見證大巨蛋的誕生，他相信，時間再拉長的話，中職環境會更好，「這過程一定會有起伏，那我們就朝著越來越好的方向去走，有第一顆蛋之後，可能會有第二顆。」

▲曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）