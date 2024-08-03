賽揚強投史奈爾飆11K無安打　巨人史上第18場！

記者王真魚／綜合報導

巨人對紅人系列賽首戰，投手史奈爾（Blake Snell）投出隊史第18次無安打比賽，率隊終場3比0完封紅人。

比賽因雨延遲一小時開打，史奈爾未受影響，一開賽就表現出色，僅用11球便三振首局所有打者。他的表現持續穩定，全場累計11次三振，只讓3名跑者上壘，全是四壞球保送。

史奈爾投完生涯首次的8局後，9局選擇繼續上場，先是用曲球三振首名打者，接著讓下一棒打出一個軟弱無力的滾地球，最後製造平飛球出局，以114球完成了這場精彩的比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊友菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）火力相挺，5打數3安打，包括1發陽春砲、1支帶有打點的二壘安打，施密特（Casey Schmitt）也貢獻1轟。

史奈爾開季受到傷勢影響，不過近期表現超威，傷後復出5場出賽，累計33局失2分，防禦率僅0.54。

這是自2015年6月9日黑斯頓（Chris Heston）對大都會投出無安打後，巨人隊的首次無安打比賽。史奈爾也是2019年5月7日運動家費爾斯（Mike Fiers）之後，第一位對紅人隊投出無安打比賽的投手。

▲賽揚獎強投史奈爾（Blake Snell） 。（圖／達志影像／美聯社）