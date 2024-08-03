激戰3局惜敗！周天成止步8強「高姐1舉動」球迷看哭：安心的存在

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊羽球一哥周天成，2日在巴黎奧運男單8強戰交手印度22歲小將森（Lakshya Sen），最終1比2遭逆轉落敗，連3屆在奧運男單8強止步，有網友好奇，為何周天成沒有教練，只有物理治療師？就有網友解答，自2019年周天成就決定不再依賴教練，物理治療師「高姐」高敏珊就是他最堅強的後盾。

有網友在Threads發文，每位選手都有教練，比賽時也會坐在場邊，「為什麼小天沒有教練只有物理治療師？是因為教練配置的限制滿了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友解答，「因為他不喜歡在比賽的時候教練給他的建議，跟說的話，他會亂了想法」、「他決定不帶的」、「小天2019年之後就沒有教練了，他更傾向獨立思考」、「他的教練就是他自己」、「他比較相信自己場上的思考，反而是需要精神上的打氣比較重要」。

另外，許多網友都被高姐在場邊的振臂歡呼感動，「每次畫面帶到高姐，就覺得好安心好喜歡」、「高姐真的是充滿正能量的一個人欸」、「小天的情緒能量魔法師」、「小天有一次得分的時候她還興奮到跳起來」、「超讚的！而且高姐換球袋的速度超快」、「高姐總是用微笑面對失分」、「高姐謝謝妳溫柔又堅韌的力量，在小天身邊讓他強壯」、「麟洋配以外，奧運中華隊最強羽球雙打組合」。

還有網友表示，看到高姐在場邊為小天禱告，傳遞正能量，用笑容、信心陪伴小天不安的情緒，看了超感動，「高姐絕對是周天成的強心劑，看到高姐在幫小天禱告，小天的表情真的好想哭」。

▲周天成的物理治療師「高姐」。（圖／翻攝自周天成IG）



還有網友指出，「高姐」其實是周天成物理治療師，同時也擔任小天的經紀人、翻譯、防護員、後援會長，只要周天成有比賽，高姐就會坐在場內當精神支柱，「從頭到尾不給任何戰術指導，且無論得分或失分，都會傳遞正能量給周天成，為他加油打氣，得分時更是用力的為小天歡呼！當他比賽中最強的後盾，許多長期在關注周天成的球迷也表示，高姐之於周天成是比起教練『更重要的存在』」。

周天成去年初罹患大腸癌，手術後有近1年時間陷入低潮，重新站上球場並持續打出高水準表現，物理治療師「高姐」在場上和場下扮演最強後盾，帶給他安定感，在比賽暫停時，也可見到她不斷為周天成提供必要的飲水及營養品補給，可說是周天成最信任的戰友夥伴。周天成強調，「我們彼此互相幫忙，場上、場下最辛苦的都是她，高姐是我最好的後盾，真的辛苦她了！」