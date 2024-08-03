賈吉炸超大號全壘打！本季第40轟達百打點

Aaron Judge's 477-ft bomb also makes him the first player to reach 100 RBI this season. ????



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記者王真魚／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今對藍鳥之戰，首局就開轟，為本季個人第40發全壘打，飛行距離達477英尺。

賈吉此役在首局從高斯曼（Kevin Gausman）手中把球扛出左外野大牆；賽前累積99打點，這支2分砲剛好讓他達成本季百打點。

根據美媒數據整理，這是賈吉本季第40轟，仍是聯盟全壘打王，且是超大號的全壘打，飛行距離477英尺，擊球初速117.5英里。

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另外，紀錄專家藍斯（Sarah Langs）撰文指出，這是賈吉生涯第3度單季達40轟。洋基隊史上單季40支以上全壘打次數最多的球員為貝比·魯斯（Babe Ruth）的11次，再來是蓋瑞格（Lou Gehrig）5次、曼托（Mickey Mantle）4次。

▲法官賈吉（Aaron Judge） （圖／達志影像／美聯社）

