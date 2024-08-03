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挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲麟洋配挺進金牌戰。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」擊敗丹麥組合後，挺進本屆巴黎奧運金牌戰，而兩人精彩表現和場上小動作都掀起網上討論。就有網友發現，兩人奪下4強戰勝利，在場邊收東西時，王齊麟將球拍放進包包後，燦笑轉頭對李洋說了3字，看嘴型似乎是「有牌了（獎牌）」，之後還仰頭狂笑，讓眾網友全笑翻，「真的會被齊麟笑死！好可愛的屁孩。」

有網友在Threads上熱議一段賽後花絮，「麟洋配」奪下4強戰勝利，在場邊收東西時，王齊麟將球拍放進包包後，就突然燦笑轉頭對李洋說了3字，從嘴型和收音來推測，大多人認為他是在講「有牌了（獎牌）」。講完後，王齊麟低了一下頭，但似乎又忍不住心中喜悅，直接仰頭狂笑。

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值得注意的是，王齊麟就現身其中一篇Threads貼文，並沒有否認自己是在講「有牌了」，只是留言問「會不會笑得很欠打？」

這一幕讓眾網友全笑翻，「王齊麟女友：『啊他就是小屁孩啊』」、「那個有牌了真的笑出來，是上班族看到薪水入帳的心情嗎」、「感覺齊麟今天做夢會笑，然後李洋會爬起來把他巴醒！」「仔細聽，他後面還說了一句『爽』」、「李洋也在旁邊淡淡地笑啊」、「李洋：別躺地上！別坐下！別拿我拍！」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球王齊麟李洋麟洋配2024奧運台灣之光

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