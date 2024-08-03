林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／中華奧會提供）

記者王真魚／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷無懼性別爭議，昨晚（2日）於巴黎奧運女子拳擊57公斤級16強賽擊敗烏茲別克好手圖爾迪別科娃（SitoraTurdibekova）、挺進8強，賽後超過30家外媒欲採訪。儘管國際奧會已聲明澄清，林郁婷仍遭質疑，過去在國訓中心的「三溫暖好朋友」，紛紛站出來為她加油打氣。

姜巧文曾是跆拳道品勢國手，因外表亮麗，還擁「體壇子瑜」之稱。近期透過新聞得知林郁婷遇性別風波，昨發文力挺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，2017年進入國家隊時，幾乎每天訓練完，為了放鬆身體，都會到國訓中心裡面的女生三溫暖室裡，「所以我也都會在烤箱室裡碰上 @boxing_ting（林郁婷），我們也因此認識，我們是烤友！」

如果林郁婷不是女生，怎麼能進女生的三溫暖室呢？姜巧文跨海向她加油打氣，「沒事！ 」如同林郁婷所說的，「就當作是對手怕妳！」

同為品勢國手的陳以瑄也在姜巧文的貼文下方留言，「真的是我們的三溫暖好友。」她隨後在個人社群分享與林郁婷合照，並指出，2017世大運培訓開始，幾乎每天都會在中心三溫暖碰面，「之後也慢慢成為三溫暖好朋友，爾後看你慢慢的當上拳后再到奧運這至高的殿堂，加油，我們會繼續幫你加油的。」

林郁婷去年世錦賽打下銅牌，主辦單位惡意以「生理數值異常」取消獎牌，她立刻秀出檢驗結果自清，隨後在年底的杭州亞運打下台灣女子拳擊史上第一面亞運金牌，證明自己的實力。

沒想到本屆奧運出賽前夕，林郁婷性別議題被有心人士拿來「炒冷飯」，導致比賽完全失焦；昨晚16強賽結束後，超過30家外媒擠爆混合採訪區，不過她並沒有停下來接受訪問，在教練曾自強的陪同之下直接離開會場。

曾自強教練受訪解釋，「我們尊重媒體每一個人的言論，但這就是奧運會，我們是被通知來參加，不是我自願報名參加的，你在外面一直問我相同的問題，我不知道怎麼回答他，不走混採區是因為，一時之間可能太多人，她有點嚇到。」

為了專注備戰，曾自強透露林郁婷自奧運開始，便刪光所有社群軟體，期間仍有接收到許多親友們的關心，「畢竟比賽有時候難免心情會受壓力，加上又有這些亂七八糟的新聞，就會讓她有點覺得不知所措。」只希望林郁婷能好好享受這次比賽。

▲跆拳道國手姜巧文 。（圖／資料照）