王齊麟真的狂刷Threads！　補充1句話閃瞎球迷

▲王齊麟跟女友陳詩媛放閃。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

記者葉國吏／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」將在週日（4日）晚間出賽金牌戰，王齊麟賽前就稱要關掉臉書、IG專心備戰，沒想到卻被李洋吐槽「都在狂刷Threads」，而且王齊麟還偷偷在Threads放閃。

王齊麟在這屆巴黎奧運出發前就曾說，為了專心備戰會關掉臉書、IG，沒想到卻被搭檔李洋吐槽「對啦，FB和IG真的很少用了，但都改用Threads，幾乎每天都會狂刷一波才甘心。」

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▲王齊麟Threads放閃。（圖／翻攝Threads）

細看王齊麟的Threads，跟他的IG發文頻率相比，最近一次發文是3日前在Threads寫道「報告！目前時間為法國當地晚間23:30，本人已洗香香並躺床準備就寢（應該啦），倘若又不幸出現夢遊症狀，請不要叫醒他，溫柔的引導他回到床上，謝謝合作

報告完畢。」

不過王齊麟還在Threads偷偷放閃，「補充～也可以呼叫 @10yuan.0424，本人懼內。」被點名的就是他女友、樂天啦啦隊成員陳詩媛。底下球迷就留言「要甜死誰」、「用金牌求婚」、「花了兩分鐘被放閃」、「不是吧這樣也可以放閃？！？」