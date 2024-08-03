留學生「台灣地圖海報」挺麟洋被搶！ 委屈：竟會發生這種事

▲台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋與王齊麟4強戰場邊有插曲；台灣球迷楊芷芸拿著印有台灣地形圖的加油海報遭不明中國男子粗暴搶奪，她無奈地說：「很悲傷，在體育會場上竟會發生這種事情。」

今年巴黎奧運羽球賽吸引不少台灣球迷入場加油，今天男雙李洋與王齊麟4強賽與丹麥組合交手，以2比1搶勝晉級金牌賽，但比賽過程中觀眾席卻發生衝突。

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在法國念書的台灣女球迷楊芷芸拿著印有「台灣加油」的台灣地形海報在觀眾席加油，先是遭球場保全要求至觀眾席後方溝通，但隨後一名身穿粉紅色衣服的不明中國男子衝向她、擋住海報，最後甚至粗暴搶走海報。

楊芷芸受訪時表示，入場時安檢人員有詢問海報內容，安檢人員也有提醒有些標語是被禁止的，但標語上沒有台灣國旗，保全也無法說清楚什麼東西無法帶入場，也讓她帶著海報入場。

回憶被陌生男子搶走海報，楊芷芸委屈泛淚表示，這名男子在她高呼「台灣加油」時，一直說是「中華隊」或「台北隊」。

不僅楊芷芸的標語被搶走，也有台灣球迷持東京奧運「麟洋配」摘金後的應援毛巾，上頭印有英文字樣「TAIWAN」也同樣被工作人員收走。

楊芷芸也表示，這已不是單純旗幟問題，涉及攻擊行為，也難過表示：「很悲傷，但至少這次真的能讓世界的人看到，台灣在體育會場竟然會發生這種事情，血淋淋發生在眼前。」

根據奧會模式，台灣參加國際運動會期間，僅能使用「中華台北」為名稱，並使用中華奧會會旗。