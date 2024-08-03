林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運莫名再次遭質疑性別，國際奧會發出聲明聲援，但有心人士仍繼續大作文章。林郁婷16強賽過關本該開心迎接首勝，卻因不白之冤承受了極大壓力，她8強賽的對手卡梅諾娃，是她去年世錦賽8強的「手下敗將」，但那枚銅牌被國際拳擊總會以「性別生化檢測異常」為由撤銷。

林郁婷曾在2018和2022年世錦賽奪金，去年她挑戰2連霸在4強賽敗北，仍收穫一枚銅牌，國際拳擊總會(IBA)卻在她領獎前，以「性別生化檢測異常」為由，撤銷了她的銅牌。雖然事後檢測證明她符合國際參賽規定，並無任何異常，仍換不回她莫名被奪走的銅牌，還讓她陷入「性別議題」風波。

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林郁婷曾安慰自己，「會碰到這些事情，一定就是上天給妳的考驗。」她在去年杭州亞運勇奪我國睽違65年的亞運拳擊金牌，也是女子隊史首金，寫下歷史性的一刻，走出了陰霾。沒想到本屆巴黎奧運，又有有心人士質疑她的性別，讓教練曾自強難過表示，不懂為何得一再面對莫須有的指控，「已經不是用心疼來形容！」

師徒倆去年都曾度過一段難熬的時光，曾自強獲頒運動精英獎最佳教練時，想到林郁婷遭受的委屈一度哽咽，「唯有把訓練提高到麻痺她不要再思考這件事情，是最主要的方式，寧願讓她在訓練後早點休息會比較好。」

林郁婷8月4日將迎來巴黎奧運8強賽，因為拳擊比賽沒有銅牌戰，只要贏下這一戰就能保銅，對手是保加利亞34歲女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5比2勝出，最終那枚銅牌卻被粗暴奪走，兩人在巴黎奧運再次對決的前夕，林郁婷再次捲入性別議題風波，只能希望各界將專注力重新放回擂台上，而不是惡意中傷辛苦備戰奧運的選手。