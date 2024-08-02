土耳其射擊大叔「想要回狗」？　粉專貼文25萬人朝聖：假的啦

▲土耳其51歲的射擊選手迪凱克（Yusuf Dikec）（右）。（圖／達志／美聯社）



圖、文／CTWANT

土耳其51歲的射擊選手迪凱克（Yusuf Dikec）日前參加巴黎奧運，在比混合團體10公尺空氣手槍比賽時，僅配戴普通的黑框眼鏡、耳塞等輕裝就上場，與旁邊「全副武裝」的選手形成強烈對比，最後與搭檔奪下銀牌，受到外界高度專注。粉專《The Sports Memery》提到，迪凱克在奪下銀牌後，毫無情緒地站在奧運頒獎台上說「莎朗，如果你正在看這個，我想要回我的狗」。

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粉專《The Sports Memery》指出，迪凱克在一次特別沮喪的離婚調解時，拿起了槍，不正統的作法、沒有特色裝備、沒有訓練方案，只有一套日常的牛仔褲和上衣，讓專業射擊手感到困惑。而就在他近乎完美的射擊之後，淡定地問是否有吸煙區，讓大家再度嘖嘖稱奇。

緊接著，迪凱克在奪下銀牌後，毫無情緒地站在奧運頒獎台上說，「莎朗，如果你正在看這個，我想要回我的狗。」

粉專的貼文立刻引起討論，超過25萬人按讚，不少人紛紛留言「莎朗，你最好把這個人還給他的狗」、「把他的狗還給他」、「最好把他的狗還給他，在他開始專注和投入之前」、「我確定不想做他的前任」、「每個男人成功的背後，都是一個女人」、「但我為莎朗緊張， 把他的狗還給他，讓他繼續前進」。

不過有網友指出，故事不是真的。然而迪凱克在獲勝後，確實表示，「我不需要專門的設備，我是一個天生的射手。」

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