郭嚴文連兩戰開砲MVP　味全龍3轟火力復甦2連勝

▲郭嚴文。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍3日花蓮主場迎戰樂天桃猿，郭嚴文連兩戰開砲獲選MVP，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻也開轟，團隊3轟以7比3獲勝，龍隊近兩戰合計16分，一掃日前得分荒，火力復甦步上正軌。

桃猿先發投手黃子鵬首局對李凱威投出保送後，連續解決3名打者，2局下被蔣少宏敲出安打，隨後又連續對郭天信、劉基鴻投出保送，下一棒張祐銘敲出中外野飛球，讓三壘跑者跑回1分，再面對張祐嘉的打席投出暴投，又讓跑者進帳1分，猿隊這時讓黃子鵬先行退場，由楊彬接替。桃猿回報，黃子鵬身體不適緊急到醫院看診。

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味全3局下靠郭嚴文、吉力吉撈．鞏冠連續全壘打進帳2分，4局下則由劉基鴻轟出兩分砲，拉開至6比2。猿隊5局上靠著捕手傳球失誤追回1分。

龍隊7局下都發威，張祐銘保送後，桃猿也在此時再換第三任投手王志煊接替，李凱威再敲安打推進跑者，張政禹高飛犧牲打添加1分，最終龍軍就以7比3獲勝。

鋼龍首局挨陳晨威陽春砲後回穩，用了99球主投6局，被敲8安打包含1轟，奪7次三振，失3分有2分責失，奪本季第7勝。味全龍全場8安打，除了3轟之外，李凱威扮演稱職首棒，2安打、1保送也表現不俗。

▲鋼龍。（圖／味全龍提供）