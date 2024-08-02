快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99晉級

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

記者游郁香／綜合報導

21歲的「跨欄美少女」張博雅以外卡身分首次登上奧運殿堂，儘管不是她專攻的100公尺跨欄，而是參加100公尺賽事，不過這是相當寶貴的經驗，她賽前喊出希望突破個人最佳成績11秒70的目標。今(2)日巴黎奧運女子100公尺預賽，張博雅跑出11秒99名列分組第3，直接晉級第1輪。

165公分的張博雅長相清新甜美，還有著一雙能跑地飛快的長腿，外型相當亮眼，她是台灣田徑界的新星，擁有阿美族血統，她優異的運動能力遺傳自父母，爸爸練過跳高，媽媽練過100公尺跨欄，她則是在小學二年級與同學玩「鬼抓人」時被啟蒙教練曹建國一眼相中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張博雅是本屆中華田徑代表隊中唯一的女子選手 。（圖／中華奧會提供）

張博雅曾在2021年全中運高女組100公尺決賽締造11秒70的個人最佳成績，打破高懸26年的大會紀錄，憑藉過人的條件與天賦，她輕易稱霸國內100公尺與200公尺賽事，她大學進入國體大後改專攻100公尺跨欄。

事實上，張博雅高中時就曾轉練100公尺跨欄，卻在2020年的全中錦高女100公尺跨欄準決賽摔倒而昏迷送醫，讓她一度很害怕欄架，所幸最終還是克服了這個陰影，去年她橫掃國內各大賽事100公尺跨欄金牌，她個人最佳成績是13秒11，僅次於林詩亭2020年全大運締造的13秒04、紀政1970年所創的12秒93的全國紀錄，是我國史上第3快。

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

但張博雅在杭州亞運僅拿下第4名，錯過奧運資格，此次是以外卡身分參加100公尺項目，預賽被分在第2組第4跑道，每組前3名(Q)及剩餘成績最好的5位(q)能晉級第1輪賽事。張博雅本季100公尺最佳成績是11秒95，今日預賽跑出11秒99名列分組第3，確定晉級第1輪。