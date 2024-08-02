運動雲

>

快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99晉級

▲▼「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

記者游郁香／綜合報導

21歲的「跨欄美少女」張博雅以外卡身分首次登上奧運殿堂，儘管不是她專攻的100公尺跨欄，而是參加100公尺賽事，不過這是相當寶貴的經驗，她賽前喊出希望突破個人最佳成績11秒70的目標。今(2)日巴黎奧運女子100公尺預賽，張博雅跑出11秒99名列分組第3，直接晉級第1輪。

165公分的張博雅長相清新甜美，還有著一雙能跑地飛快的長腿，外型相當亮眼，她是台灣田徑界的新星，擁有阿美族血統，她優異的運動能力遺傳自父母，爸爸練過跳高，媽媽練過100公尺跨欄，她則是在小學二年級與同學玩「鬼抓人」時被啟蒙教練曹建國一眼相中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華代表團田徑選手張博雅。 。（圖／中華奧會提供）

▲張博雅是本屆中華田徑代表隊中唯一的女子選手 。（圖／中華奧會提供）

張博雅曾在2021年全中運高女組100公尺決賽締造11秒70的個人最佳成績，打破高懸26年的大會紀錄，憑藉過人的條件與天賦，她輕易稱霸國內100公尺與200公尺賽事，她大學進入國體大後改專攻100公尺跨欄。

事實上，張博雅高中時就曾轉練100公尺跨欄，卻在2020年的全中錦高女100公尺跨欄準決賽摔倒而昏迷送醫，讓她一度很害怕欄架，所幸最終還是克服了這個陰影，去年她橫掃國內各大賽事100公尺跨欄金牌，她個人最佳成績是13秒11，僅次於林詩亭2020年全大運締造的13秒04、紀政1970年所創的12秒93的全國紀錄，是我國史上第3快。

▲▼「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

但張博雅在杭州亞運僅拿下第4名，錯過奧運資格，此次是以外卡身分參加100公尺項目，預賽被分在第2組第4跑道，每組前3名(Q)及剩餘成績最好的5位(q)能晉級第1輪賽事。張博雅本季100公尺最佳成績是11秒95，今日預賽跑出11秒99名列分組第3，確定晉級第1輪。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑張博雅2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被鏡頭抓到　中國網友：噁心

樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被鏡頭抓到　中國網友：噁心

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

泰國男闖金飾店持槍搶劫　英勇老闆秒衝出肉身壓制

熱門新聞

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

2曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

3李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

4對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

5和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

最新新聞

1成功衛冕！中國拿下跳水男雙3公尺跳板金牌

2江少慶飆151　鋒總對王念好U23

3韓安齊奧運遭取消資格　教練親曝主因

4日馬術選手曬銅牌　揪愛駒萌自拍

5美少女張博雅100公尺首輪11秒88

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

戴資穎淚崩談膝傷：出發前就知拿金牌根本辦不到

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366