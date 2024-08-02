曾傳昇涉賭味全龍將「嚴厲懲處」　即日起不出賽、不隨隊

▲味全龍回歸中職首戰,曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球員曾傳昇驚傳涉賭，味全龍已通報聯盟，目前不會讓他隨隊、出賽，至於後續懲處球團會盡快公布。

有週刊爆料，曾傳昇曾在1月涉賭，參與德州撲克賭場被逮獲，並以賭博罪起訴，對此味全龍聲明表示，「針對曾員遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。」

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針對曾傳昇相關懲處，味全龍領隊丁仲緯表示，「即日起曾傳昇就不會出賽、也不會隨隊，我們基本上有先就內部規範懲處、通報聯盟，會朝嚴懲方向去處理，確切處理方式會再討論，盡快公布。」

中職聯盟則強調，曾員經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，並建議球團內部從重論處，持續強化選手生活管理。

照聯盟規章《球團隊職員違規懲處規定》第５條：「球團隊職員若有賭博、鬥毆或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至10場。如涉及與球賽有關之賭博行為，最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款 1 億元。」