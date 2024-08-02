費德勒助她拍落世界球后？　鄭欽文：他是我的靈感來源

▲鄭欽文擊敗波蘭球后，挺進巴黎奧運女網金牌戰。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

巴黎奧運會在1日舉行網球女子單打半決賽，21歲的中國選手鄭欽文迎戰世界第一的波蘭球后斯威雅蒂（IgaSwiatek），最終以2：0戰勝了對手，成功闖入金牌爭奪戰，刷新中國女網在奧運單打項目的最佳戰績。對鄭欽文來說，費德勒永遠是她的靈感來源，「即使是現在，我仍然會觀看費德勒的視頻！」

鄭欽文賽後表示，「我一直知道我可以做到，但知道和做到是不同的，而今天我真的做到了，我為自己感到驕傲、為祖國感到驕傲，我現在感覺自己的心態提升到了一個新的水準。」

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鄭欽文在2020年8、9月連續贏得國際網球總會（ITF）冠軍時排名第630位，後來又贏得了三個ITF冠軍，排名上升到第126位。在2023年WTA巴勒莫站，經過三盤激戰後，以2：1擊敗鮑里妮選手，是歷史上第12位奪得WTA單打冠軍的中國選手。

2024年澳大利亞網球公開賽，一路過關斬將，進入女單決賽，這是她首次躋身大滿貫賽事決賽，成為了繼李娜後第二位打進大滿貫單打決賽的中國運動員，最後在賽事中獲得了亞軍，世界排名也提升至第7位。

鄭欽文指出，她的偶像是「網壇三巨頭」（費德勒、納達爾、喬科維奇），費德勒生涯贏得103個ATP單打冠軍，含20座大滿貫冠軍和6座ATP年終總決賽冠軍，對她來說，「費德勒是我的靈感來源，他在球場上非常經典，即使是現在，我仍然在他比賽時觀看他的視頻」。

「我小時候很胖，經常生病，所以我的父母告訴我去參加體育運動」，她也嘗試過羽毛球、籃球，但最後選擇了網球，「因為我真的很喜歡比賽，尤其是擊敗對手的感覺」。