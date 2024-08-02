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科斯200公尺仰式逆轉　助匈牙利奪本屆首金

▲匈牙利泳將科斯（Hubert Kos）。（圖／路透）

▲匈牙利泳將科斯（Hubert Kos）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運200公尺仰式金牌熱門匈牙利泳將科斯（Hubert Kos），在另一位金牌熱門美國泳將墨菲（Ryan Murphy）意外未能游入決賽後，就被看好能在這個項目奪得金牌，而他也真的做到了，並且還是匈牙利在本屆奧運收穫的首金。

根據《法新社》報導，科斯第1趟排名第4，之後每1趟都往前1名，最終超越希臘選手克里斯托（Apostolos Christou），以1分54秒26的成績拿到金牌。

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21歲的科斯表示，「我知道我必須游得很快，所以我不太知道其他人在哪，我只是一直游、一直游，很高興我先觸壁。」

科斯的教練是著名的包曼（Bob Bowman），曾教過美國泳壇巨星菲爾普斯（Michael Phelps），以及本屆奧運奪下3金的法國新星馬向（Leon Marchand），科斯表示，「包曼的神奇之處在於訓練，他不讓我們成為第2名，激發出我們的實力，發揮最佳水準。」

而獲得銀牌的希臘泳將克里斯托，雖然在最後一趟被超前，但仍覺得相當開心，「這是我職業生涯最大的成就，我真的很高興，這是我一生中最美好的一天，很感激，也非常滿意我的成績。」

▲匈牙利泳將科斯（Hubert Kos）。（圖／路透）

▲匈牙利泳將科斯（Hubert Kos）。（圖／路透）

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