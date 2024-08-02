僅差一勝就可奪牌　日羽球女神志田千陽：拼盡全力

▲志田千陽。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子雙打8強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未以直落二輕取丹麥組合蒂格森（Sara Thygesen）與弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），山羊組合前進4強，對手將是世界第3的中國組合劉聖書與譚寧。

首次參賽的松山奈未、志田千陽組合距離生涯首面奧運獎牌僅差一步之遙，本屆她們以第4種子出戰奧運，分組賽2連勝後，第3戰不敵南韓組合金昭映與孔熙容，以分組第2晉級8強。

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▲志田千陽。（圖／達志影像／美聯社）



在8強比賽中，志田千陽、松山奈未從頭到尾積極搶攻，加上丹麥組合頻頻失誤，整場比賽下來日本組合一直壓制對手，最終就豪不費力的直落二收下勝利，接下來4強她們將迎戰強敵中國劉聖書、譚寧。

「淘汰賽的第一場非常可怕，我們能夠克服真的很好，」松山奈未賽後受訪時說道，「我們想以自己的方式持續努力」。「能夠走到這一步我真的很高興，」志田千陽隨後微笑表示，「無論如何我想再贏一場，我要拼盡全力」。

值得一提的是，今年27歲有「明星級」甜美外表的志田千陽，本屆奧運引起各國網友關注，讓本就小有名氣的她聲量更上一層樓，出生於秋田的她更是曾被日網評為「秋田美人的典型」，除此之外志田千陽是日本偶像女團乃木坂46的鐵粉，她時常會到場用行動應援表示對她們的喜愛，在社群分享貼文的底下更有網友留言表示「怎麼當初沒去徵選？」。