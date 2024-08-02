看林昀儒比賽　全網讚嘆「神級高EQ」哭了：跺腳是什麼小可愛

▲林昀儒。（圖／中華奧會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

「沈默殺手」林昀儒在巴黎奧運桌球男單8強賽中，與地主第3種子F.勒布朗（Felix Lebrun）鏖戰到第7局，最終以3比4落敗，遭到淘汰。但有不少網友看林昀儒比賽時，都不禁讚嘆1事，「關於情緒控管，對手：丟球拍、小林：跺腳。嗚嗚嗚跺腳是什麼小可愛」、「情緒控管超好，反而是我們這些觀眾情緒沒在控管」，引發話題。

林昀儒雖止步於男單8強，但Threads上出現超多討論他的貼文，其中，一票網友都忍不住讚嘆，林昀儒在比賽時的情緒控管不只厲害，還可愛到讓人笑出來，「關於情緒控管，對手：丟球拍、小林：跺腳。嗚嗚嗚跺腳是什麼小可愛？」

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還有人把小林跟對手做比較，「斯洛維尼雅大叔一輸球：（摔球拍）、（擺一個覺得不可置信的臉）；今天的暴躁法國小弟：（連輸）、（煩躁連跳）；小林：（歪頭）、（拍自己的頭）、（傻笑）、（跺腳）、（嘆氣）、（鼓嘴巴）、（仰頭懊悔繞一圈），比我的生活還穩定。」

許多網友也點頭直讚，「看小林的比賽，他情緒控管超好，反而是我們這些觀眾情緒沒在控管」、「抗壓性和情緒控管超令人佩服」、「小林的情緒控管特別可愛」、「我們看球的表情管理還比他差」、「真的超強，場邊吵成那樣（主場），如果是我直接就扛不住哭出來了，他還可以繼續淡定的打球真的很厲害。」