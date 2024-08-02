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對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟豪取5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

▲「麟洋配」搶下4強門票。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」在巴黎奧運8強賽中，以21比14、21比17擊敗泰國組合蘇柏與吉丁努蓬闖進4強。電台主持人DJ Shin在Threads發文，分享李洋在該場比賽中的貼心小舉動，直讚「真的很暖的小寶貝欸！」有看到的網友也狂點頭，「這一幕我也有看到，李洋超暖！」

廣告配音員、電台主持人DJ Shin昨（1）日在Threads發文，直呼「李洋很貼心」，因為泰國組合選手想要換球，但裁判一直不給換，堅持直接把球交給李洋，場面一度很僵。結果李洋看都不看球，就主動走過去，並拿了一顆新球，讓Shin不只忍不住幫加設計對白「沒關係啦～換！」還大讚「很暖的小寶貝欸！」

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貼文一出引發熱論，「這一幕我也有看到，李洋超暖」、「跟我在看比賽時注意的一樣！暖洋洋」、「我也留意到這一幕，李洋真的很貼心很溫暖！香港人表示支持麟洋配走到最後」、「真的超暖，超有風度」、「我也有注意到這一part，就在電視前說李洋人真好～然後真的運就被換了，幸好還是贏了！證明有實力不在乎換不換。」

有網友則是疑惑，「我以為裁判的意思，是要經過對方同意才可以換，因為泰國選手沒有問李洋他們，就直接拿球找裁判。」DJ Shin則點頭，「是啊！（泰國選手）一直逼、一直逼裁判，不退讓。我的意思是，李洋不想讓場面更僵，直接順著泰國選手的意思，球都不看就直接換了。」

還有人納悶，「換球贏兩球之後又換？不懂意義在哪？」DJ Shin則解釋，「毛多打了幾次會壞掉，遇到風阻力也不順暢會歪掉，這是基本的原因」、「另種原因其實就是轉運的概念，跟打斷節奏跟情緒的一種手法。還有跟已經順好的呼吸跟心跳也有關係。一切跟身心靈都是同時進行的。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運台灣之光麟洋李洋Threads

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