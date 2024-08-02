樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被鏡頭抓到　中國網友：噁心

▲劉丁碩。（圖／翻攝自微博／流星_2006168）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目男子單打8強賽，中國好手樊振東克服0比2落後的劣勢，以總局數4比3成功逆轉日本名將張本智和收下勝利，然而當樊振東首局1比10落後時，鏡頭卻拍到坐在中國球王王楚欽旁邊的劉丁碩在摀嘴偷笑，跟四周凝重表情形成鮮明對比，畫面一出也讓中國網友氣炸，直呼「噁心」。

回顧比賽首局，樊振東開賽慢熱，面對進攻犀利的張本智和毫無還手之力，首局早早陷入1比10巨大落後，場邊中國桌球團隊各個臉色凝重，不料鏡頭帶到坐在王楚欽旁的中國桌球團成員劉丁碩時，卻發現他正在摀嘴偷笑，劉丁碩發現被拍到後立刻收起笑容馬上變臉，畫面一出也引起網路熱議。

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試合結果だけ見て

ダメ出しする不運な人達へ。



????????のエース #張本智和 と

世界王者????????樊振東の試合を

最後迄観た人達が



試合内容の素晴らしさに



敗戦に項垂れても

直に立ち上がり

笑顔で勝者を称える姿に



試合直後も

涙を堪え

真摯に答える姿に言葉に



感動と称賛を送っている。



それが全てです。 pic.twitter.com/GewbuWVcBM — ごーるど (@god7777717) August 2, 2024

中國網友紛紛怒批劉丁碩噁心，並直言「別忘了你也是中國人」、「劉丁碩瞧你這幸災樂禍的樣子，輸球你笑個屎啊，小團體不要太明顯」、「這種人就是見不得隊友好！說不定還要樊振東輸」、「這種人就是八國聯軍打進來，他第一個投降的貨」。

逆轉勝的樊振東，四強對手將是擊敗「小林同學」林昀儒的法國地主17歲新星勒布朗（Félix Lebrun）。