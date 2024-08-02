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「小蠻牛」艾卡拉茲直落2過關　勇闖巴黎奧運男網最終4強

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲闖進奧運男網4強。（圖／路透）

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲闖進奧運男網4強。（圖／路透）

文／中央社

西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul），成功晉級4強戰。

首次參加奧運的艾卡拉茲奪下首盤還算輕鬆，第2盤卻陷入苦戰一度以2比5落後，但他急起直追連拿3局扳平成5比5，雙方又纏鬥進入搶七大戰，艾卡拉茲最終仍技高一籌驚險取勝。

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坐擁4座大滿貫賽男單金盃、男單世界排名第3的艾卡拉茲今天共擊出6計愛司球，優於保羅的2計愛司球，但在非受迫性失誤方面，艾卡拉茲有23次，稍微高出對手的18次。

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲闖進奧運男網4強。（圖／路透）

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲闖進奧運男網4強。（圖／路透）

年僅21歲的艾卡拉茲成功闖進4強賽，屆時他將迎戰挪威球員路德（Casper Ruud）或加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

另外，義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）今天於8強賽以7比5、7比5直落二擊倒德國籍的東京奧運男單金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev），同樣闖入4強戰。

穆薩提在4強戰的對手，會是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）或希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運網球2024奧運國際巴黎奧運艾卡拉茲

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