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潘威倫最難忘「無安打」　學弟爆食量大笑回：怕他吃不飽

▲▼統一獅潘威倫生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅潘威倫生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫預計9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，談起印象最深刻的戰役，他直言是2008年對中信鯨投出無安打比賽，至今難忘。隊友、學弟也透過影片捎來祝福，其中學弟姚杰宏爆料，潘威倫食量大，對此嘟嘟不好意思地笑說，「我是擔心他吃不飽。」

潘威倫今年球季後退休，9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽、隔日回到台南主場進行引退儀式。球團今為他舉行記者會，揭曉引退紀念主視覺、商品。隊友、學弟也透過影片捎來祝福，其中學弟姚杰宏爆料，潘威倫食量大，對此嘟嘟不好意思地笑說，「我是擔心他吃不飽，所以東西都叫很多。」老戰友潘武雄則許願想看嘟嘟再拉弓，他笑回，「要看氣氛。」

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許多學弟都是從小看潘威倫長大，潘威倫看著這些小老弟，他說，一直都很開心能和年輕球員相處，「包括聊天、吃飯，他們講話很好玩，很感謝有這個緣份。」

潘威倫也鼓勵年輕後輩，好好珍惜擁有的舞台，「年輕就是本錢， 希望他們勇敢追夢、無所畏懼，努力去拚，面對有壓力的狀況，要更堅強、不害怕挑戰。」

老戰友潘武雄則說想再看到嘟嘟拉弓，他曾在2009年總冠軍賽第7戰9局登板關門，再見三振後霸氣拉弓。

隊友「敲碗」退休前再來一次拉弓，潘威倫直呼，「TAKE有提出這樣的想法，還是要看當時的氛圍，這是自然動作，如果平常要做出來可能太彆扭...還是要看有沒有那個氣氛。」

至於自己印象最深的戰役，潘威倫透露是2008年7月10日對中信鯨投出無四死球的「無安打」比賽，「自己也沒想過能有機會達成，對投手來說，這個紀錄很難得，當時最後一球也很驚險，守備很幫忙。」

這幾年同期戰友逐一卸下戰袍，潘威倫有許多感觸，也很不捨，如今將輪到自己，能夠忍住淚水嗎？他坦言，這是自己沒辦法控制的，「感覺無法去預設，不知道自己會不會落淚......。」

統一獅為潘威倫設計的引退主視覺，包括過往參加中華隊的元素，讓球迷能夠珍藏「護國神嘟」限量商品。潘威倫直言，一直以來對於能夠為國效力，都感到非常榮幸，「這是一種責任，覺得很榮耀。」

引退賽就在大巨蛋，潘威倫也很感激在這麼棒的球場與球迷告別，「台灣的棒球環境變好，身為球員相當樂見，有機會在大巨蛋引退，也很興奮、開心。」
 

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關鍵字： 潘威倫中職統一獅

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