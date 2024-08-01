潘威倫928大巨蛋引退賽！8月2日開賣　豪華尊榮席一次擁有

▲潘威倫引退記者會 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

DU MY BEST，低調、沈默是潘威倫的特色與個性，面對任何一件事情挑戰，總是把自己狀態準備到最好，拿出最好的成績來為球隊貢獻，從生活、訓練、比賽秉持把自己準備好才能做到最好貢獻，對於自我要求的自律是嘟嘟唯一不變的職人精神。

潘威倫，經歷17年中華成棒代表隊選手生涯和22年統一獅選手生涯，這些棒球的故事與回憶中，他締造許多榮耀的紀錄里程碑，曾經巔峰、經歷低潮，再次東山再起，這些用汗水累積的棒球人生，成為中華職棒投手丘上典範。

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而職棒選終究還是得面對高掛球鞋的那一刻，也是最艱難的決定，2024年將是潘威倫職棒生涯選手的最後一年，球隊特別規劃在9.28(六)臺北大巨蛋進行潘威倫引退賽，而9.29(日)台南棒球場賽後舉辦潘威倫引退儀式，邀請喜歡棒球的每一位球迷們一起進場見證，用掌聲給潘威倫至高無上的敬意，感謝潘威倫帶給我們許多曾經美好的回憶，謝謝有你。

本系列賽事預售票將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣時間如下

2024獅卡會員優先購票：8.2(五) 12:00~8.4(日) 11:00

兆豐聯名卡優先購票：8.4(日)12:00~8.6(二) 11:00

全面開賣：8.6(二) 12:00

9.28（六）17:05 台鋼雄鷹vs統一獅於臺北大巨蛋賽事，將安排潘威倫大巨蛋初次先發登板，當天除了潘威倫先發出賽外，賽後也將結合中華隊潘威倫進行感謝儀式，感謝一起進場見證的每一位球迷，本場潘威倫引退賽系列，票種特別規劃「尊榮豪華席」、「沈默王牌席」、「內野一般席」、「外野席」，詳細票價及贈品資訊如下

尊榮豪華席：

票價：單一票價8818元，限額1818席

座位：B1 111~115區(本壘)

贈品：

2001中華隊潘威倫主場球衣（成棒首款/電繡）

2017中華隊潘威倫客場球衣（成棒最終款/熱昇華）

潘威倫中華隊公仔(2013經典款)

潘威倫引退實戰比賽球

潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)

潘威倫引退限定止滑粉(中華隊款式)

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

沈默王牌區：

票價：單一票價3080元

座位：B1 108～110(一壘)及 B1 116～118區(三壘)

贈品：

2017中華隊潘威倫客場球衣（成棒最終款/熱昇華）

潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)

潘威倫引退限定止滑粉(中華隊款式)

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書



內野一般席(B1)：

票價：全票1200元 、半票1100元、會員優惠票1100元、愛心優惠票600元

座位：B1 102~107區 (一壘)及 B1 119～124區 (三壘)

贈品：

潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)

潘威倫引退限定止滑粉(中華隊款式)

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書



內野一般席(Ｌ2)：

票價：全票1000元、半票900元、會員優惠票900元、愛心優惠票500元

座位：L2 201～225區

贈品：

潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書



內野一般席(Ｌ4)：

票價：全票700元 、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元

座位：L4 401~417區

贈品：潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書



外野一般席(Ｂ1)：

票價：全票700元、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元

座位：B1 140～146區(右外) 及B1 131～137區(左外)

贈品：潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書



9.29(日)17:05 台鋼雄鷹vs統一獅於台南棒球場進行，當天賽後將舉辦潘威倫DU MY BEST榮耀引退儀式，感謝選手生涯長期支持潘威倫的球迷們，本場潘威倫引退儀式，票種特別規劃「引退觀禮席」、「沈默王牌席」、「內野一般席」、「外野席」、「家庭席」「球探席」及「鑽石席」，詳細票價及贈品資訊如下：



引退觀禮席：

票價：單一票價8818元

座位：鑽石席座位1~6排，共60席

贈品：

潘威倫頂級專屬座椅(潘威倫親筆簽名)

潘威倫引退球衣球迷版

潘威倫引退實戰比賽球

潘威倫DU MY BEST 紀念帽

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

沈默王牌席：

票價：單一票價1100元

座位：一、三壘Ａ、Ｂ、C、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ區

贈品：

潘威倫DU MY BEST 紀念帽

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡



內野一般席：

票價：全票650元、半票550元、會員優惠票550元、愛心優惠票325元

座位：內野一、三壘H、I、J、K、L、M、N、O區及本壘Ｂ區

贈品：

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡



家庭席：

票價：每席4500元（五人入座）

座位：本壘後方家庭席，共5席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

每項贈品提供5份

鑽石席：

票價：每席票價900元

座位：一壘牛棚區座位7~23排，共125席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡



球探席：

票價：單人900元、雙人1800元

座位：本壘後方看台，單人12席，雙人24席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

依據購票人數給予數量

外野自由席

票價：單一票價500元、愛心優惠票250元

座位：外野自由入座不劃位

贈品：潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋、潘威倫生涯球員卡



備註：9/29(日) 台南棒球場引退儀式 ibon預售票折價50元