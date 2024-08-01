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岡慎之助克服傷病！　奪體操個人全能金牌助日4連霸

▲日本體操新星岡慎之助。（圖／路透）

▲日本體操新星岡慎之助。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運男子體操個人全能決賽結果出爐，由日本20歲的岡慎之助繳出86.832的高分，順利摘下金牌，也幫助日本在該項目4連霸。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，身高155公分的岡慎之助獲得個人全能金牌，讓日本連4屆奧運奪下該項金牌，他也興奮的表示，「我們一直以團體和個人項目奪金為目標進行訓練，很高興練習的成果得到回報，能夠沒有失誤的完成比賽是最大的目標，很高興我做到了。」

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岡慎之助在2019年世界青年體操錦標賽中，獲得個人全能和團體2項金牌，看似前途一片光明的他，卻在2022年日本全國錦標賽受傷，之後被診斷為右膝前十字韌帶撕裂，康復期至少需8個月。但他並未放棄，以成為代表隊成員為夢想，順利在去年復出，他也表示，「我在受傷期間有許多人在身邊支持，我希望能有所回報。」

年僅20歲的他已登上世界之巔，成為日本體操的領軍人物，肩負著帶領團隊的重任，對此他表示，「我會一直保持挑戰的心態。」

自4歲開始練習體操的岡慎之助，最注重倒立跟柔軟度練習，他也藉此打造堅實的基礎，在鞍馬、吊環和雙槓等項目上都展現出卓越的技術。

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