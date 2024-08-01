富邦勇士簽下新人三冠王陳又瑋　教頭：有潛力高度的年輕後衛

▲富邦勇士與陳又瑋正式簽約，補進後場戰力 。（圖／富邦勇士提供）

記者歐建智／綜合報導

臺北富邦勇士今日正式宣布，與身高183公分、主打後衛的陳又瑋簽約。陳又瑋擁有出色的組織進攻能力與十足的爆發力，新賽季將穿上勇士4號球衣出賽。

陳又瑋2021年以榜眼之姿加盟高雄17直播鋼鐵人，職籃首年即摘下新人王，成為台籃首位在高中、大學、職業三階段皆拿下新人王的球員，寫下「新人三冠王」紀錄。該年更榮獲抄截王、年度第一隊、年度防守第一隊的榮譽。

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在2023-24賽季，陳又瑋出賽39場，繳出10.9分、6.2助攻、5.3籃板、1.5抄截的成績，並入選年度第二隊。他更在5月4日面對勇士時，攻下19分、12籃板、10助攻，締造生涯首度大三元。陳又瑋也是PLG首位達成1000分、500籃板、500助攻里程碑的球員。

勇士總教練許晉哲對於陳又瑋的加入表示期待，他說：「又瑋上賽季除了在個人數據表現出色之外，也看到他展現出組織及領導團隊的能力。他是一名有潛力又有高度的年輕專職後衛，希望他的加入能串聯起球隊，在攻防兩端都能帶給球隊更強大的戰力。」

陳又瑋也表示，雖然報到前一天還蠻緊張的，但來到勇士遇到熟悉的球員桂羽、永盛及其他學長們，在練習時不斷提醒他細節，幫助他能儘快融入團隊。新賽季他期許自己能做好教練們交代的任務，盡全力幫助球隊。