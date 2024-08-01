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美國男籃變陣成功！　擊敗南蘇丹晉8強

▲詹姆斯(LeBron James)全能表現。（圖／路透）

▲詹姆斯(LeBron James)全能表現。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運小組賽第2戰，遭遇熱身賽帶給他們極大威脅的南蘇丹，主帥柯爾(Steve Kerr)也「變陣迎戰」，將恩比德(Joel Embiid)放在板凳，上一場沒出賽的坦圖(Jayson Tatum)則被安排先發。最終美國靠著6人得分上雙，以103比86擊敗南蘇丹，確定晉級8強。

阿德巴約(Bam Adebayo)10投8中，三分球3投2中的高效表現，砍下全隊最高18分，還貢獻7籃板、2阻攻，詹姆斯(LeBron James)則繳出12分7籃板5助攻全能表現，替補出發的杜蘭特(Kevin Durant)砍14分，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)得到13分，布克(Devin Booker)跟懷特(Derrick White)也各得10分。

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▲阿德巴約(Bam Adebayo)砍全隊最高分。（圖／路透）

▲阿德巴約(Bam Adebayo)砍全隊最高分。（圖／路透）

不過柯瑞(Stephen Curry)表現不佳，整場9投1中，三分球全數盡墨，僅得到3分。恩比德則整場坐板凳，主帥柯爾賽後透露，這是為了應對南蘇丹的速度，下一戰對波多黎各就會讓恩比德先發。

南蘇丹有4位得分上雙的球員，努尼(Nuni Omot)砍下全場最高的24分，瓊斯(Carlik Jones)得到18分、庫爾（Bul Kuol）16分、夏优克(Marial Shayok)12分。

美國將迎戰2連敗的波多黎各，南蘇丹則下一場則要對上陣塞爾維亞，2隊都是1勝1敗，這場比賽攸關哪隊能以分組第2的席次晉級。

▲坦圖(Jayson Tatum)在美國對南蘇丹之戰先發。（圖／路透）

▲坦圖(Jayson Tatum)在美國對南蘇丹之戰先發。（圖／路透）

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