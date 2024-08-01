土耳其老將「輕裝上陣」奪銀！　引起網路熱議

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍比賽，土耳其選手迪克克（Yusuf Dikec）與搭擋塔爾漢（Sevval Ilayda Tarhan）奪得銀牌，但迪克克沒戴上專業配備，僅以一般眼鏡跟耳塞就繳出好成績，引起網路討論。

通常選手會戴上專業眼鏡，並且還會配備專業的保護耳朵裝置，但迪克克卻一身「輕裝」，僅戴上日常使用的眼鏡跟耳塞，就能在奧運奪下銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲土耳其選手塔爾漢（Sevval Ilayda Tarhan）（左）與迪克克（Yusuf Dikec）（右）。（圖／路透）

他的射擊姿態也引起網友討論，「迪克克展示了真正的體育精神，有限的裝備也無法阻擋他的奮鬥和專注」、「看到迪克克這樣的老將在奧運大放異彩，真是令人振奮」、「迪克克的表現告訴我們，技術和決心遠比裝備重要，他是我們的榜樣。」也有網友逗趣表示，「土耳其派任務給他嗎？他看起來像個殺手！」、「看起來就像路過參加比賽，然後輕鬆拿下銀牌」。

51歲的迪克克自2008年北京奧運開始參加奧運，本屆巴黎奧運是他第5次參加奧運，他也拿下在奧運的第1枚獎牌。另外，根據《Turkiye Today》報導，迪克克是一名經驗豐富的選手，同時也是土耳其憲兵隊的高級軍官。

▲土耳其選手迪克克（Yusuf Dikec）與搭擋塔爾漢（Sevval Ilayda Tarhan）奪得銀牌。（圖／路透）