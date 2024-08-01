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戴資穎忍傷「原以為無法打奧運」　淚崩祝好友依瑟儂贏到最後

▲巴黎奧運戴資穎、依瑟儂。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴資穎生涯最終戰輸給好友依瑟儂，這次換她祝福對方贏到最後。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾佔據世界球后長達214周的台灣一姐戴資穎，傳奇生涯在她巴黎奧運小組賽最終戰0比2不敵好友依瑟儂後畫下句點，她賽後淚崩透露左膝傷勢一直沒有痊癒，原以為自己無法比賽，與好友的最後一次對決成為生涯最終戰，雖然殘酷，但這次換她祝福依瑟儂要「一直贏到最後」。

戴資穎本屆巴黎奧運高居女單第3種子，卻意外與未能成為種子的好友依瑟儂被分在同組，2人中只能有1人能晉級8強，「好友對決」最終章出現在奧運舞台，對兩人來說都很殘酷，最終小戴在左膝傷勢未癒，甚至還有新的傷勢出現之下，以19比21、15比21遭淘汰。

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▲巴黎奧運戴資穎。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎生涯畫下句點。（圖／中華奧會提供）

賽後戴資穎紅了眼眶，她與依瑟儂擁抱時，兩人都不捨哭了，小戴受訪時更是數度哭到無法言語，對自己沒能好好發揮感到遺憾，她將依瑟儂3年前送給她的祝福，原封不動送了回去，「她說贏了我很難過，但我仍希望依瑟儂此次奧運能一直贏到最後。」

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

兩人曾在東京奧運8強賽上演史詩級戰役，為救球雙雙倒地的畫面，至今仍留在大家的腦海中，小戴當時輸1贏2後來居上，依瑟儂輸球後難過痛哭，仍貼出「Q版」倒地照祝福小戴「贏到最後」，這次換小戴祝福依瑟儂，兩人未來雖然無法在賽場上交鋒，但真摯友誼會持續一輩子。

▲▼ 依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲依瑟儂3年前東京奧運8強敗給戴資穎後，曾暖心祝福好友小戴贏到最後。（圖／翻攝自IG）

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