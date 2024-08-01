陳宇宏遭球迷「髒話狂飆」出征　他自責道歉：抱歉讓你們失望了

▲台鋼雄鷹隊「潛水艇」下勾投手陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊「潛水艇」下勾投手陳宇宏，7月31日在花蓮球場對上味全龍，因失7分而吞下本季第4敗。事後，大批球迷出征他的IG，以各種羞辱貶低的話語留言，讓他自責地說，「抱歉讓你們失望了」。

台鋼雄鷹陳宇宏對上發3.1局，被敲出10支安打，包含1發全壘打，投出1次三振，丟掉7分自責分，最終以8比9吞敗。

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比賽結束後，許多憤怒的球迷湧入陳宇宏的IG留言，「台灣棒球真可憐，連這種小丑都能進國家隊」、「哈哈哈哈哈哈哈長的跟腦麻一樣」、「滾回你X的業餘！菜的要命，廢物」、「XX媽X去給狗X」、「台灣棒球真可憐，連這種小丑都能打職棒」、「中職最爛的投手，請問您怎麼進職棒的？你有沒有考慮去大魯閣當餵球的」。

陳宇宏將這些留言的手機通知截圖，PO到限時動態表示，「我真的很想要表現好給大家看，但抱歉讓你們失望了」。

也有網友在PTT發文表示，「有點可怕，賽後所有留言回覆跟私訊通知全部都湧上來，球員還要發言跟大家道歉」、「還是太年輕，跟酸民認真」、「超兇的耶」、「都是賭徒吧…要不然不可能罵成這樣」、「有需要罵成這樣嗎…傻眼」、「抓出來告啊，球團做事啊」、「球迷生氣代表投入、代表在意，但罵成這樣實在沒必要」、「球員幹嘛道歉，球團要幫忙處理啦」、「表現差也沒必要罵成這樣子」。

▼陳宇宏PO網友留言，並對於自己的表現道歉。（圖／翻攝_yu0512_）

