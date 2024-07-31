再見傳奇！戴資穎竟從不研究對手　名球評克媽解析她8個天才特質

▲戴資穎在巴黎奧運結束生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在BWF超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽勇奪32冠，是史上成績最輝煌的女單選手，她的備戰方式也獨樹一格，她透露自己從來「不研究對手」，不看別人也不看自己的比賽影片，「問題和解決方式都操之在我。」英國名球評「克媽」克拉克(Gill Clark)解析小戴8個驚人的天才特質。

戴資穎第4度叩關奧運殿堂，曾占據世界球后長達214周的她，連備戰方式都與多數選手很不同，「我從未在備戰時觀看任何影片，我不看自己的，也不看其他人的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎曾透露從不研究對手的比賽影片。（圖／達志影像／美聯社）

這種觀點在競爭激烈的羽壇是個「異數」，不過戴資穎強調，「比賽的結果取決於我的失誤次數，一切都取決於我自己。」她認為在考慮對手之前，必須要先準備好自己，好好控制自己的失誤，「如果我無法把球打在界內，無論我做什麼都不會有差別。如果我不能控制自己的失誤，我無法挑戰他們。」

世界羽聯(BWF)將戴資穎形容為天賦出眾、拒絕死背硬記的學生，她憑藉天賦、直覺與記憶就能摸透對手，她熟知幾位勁敵的特性，「一般來說，一位球員不會有太大的改變，例如安洗螢以前經常用拉吊打法，現在更頻繁進攻。陳雨菲與安洗螢類似，以前都不太進攻，現在進攻更多，山口茜本來就是進攻型球員。」

▲台灣球后戴資穎是羽壇傳奇之一。（圖／中華奧會提供）

英國名球評「克媽」克拉克在戴資穎今年生日時，曾拆解英文「天才(talented)」這個字，列出小戴8種驚人的特質，完美詮釋台灣球后的性格、球風和技巧。「克媽」直呼，「從沒有人像戴資穎這樣名副其實，在比賽風格和個性上都充滿天賦。」

T：技術(TECHNICALLY)精湛且頑強(TENACIOUS)的比賽風格

A：驚人的運動能力(AMAZING ATHLETIC ABILITY)

L：令人喜愛(LIKEABLE)但又因其多變的打法而致命(LETHAL)

E：優雅(ELEGANT)且在精美(EXQUISITE)的擊球中顯得毫不費力(EFFORTLESS)

N： 天賦(NATURALLY)異稟，腳步輕盈(NIMBLE)

T：對手來說充滿挑戰(TRICKY)，對觀眾而言則是絕佳(TERRIFIC)的觀賞體驗

E： 迷人(ENCHANTING)的個性和非凡(EXTRAORDINARY)的榜樣

D：富有欺騙性(DECEPTIVE)、專注(DEDICATED)、堅定(DETERMINED)，令人愉快(DELIGHTFUL)