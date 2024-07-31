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黃筱雯吞敗「關鍵10秒」台網爆心疼！曬拳擊規則炎上：裁判們

▲巴黎奧運拳擊好手黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊甜心黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「拳擊甜心」黃筱雯30日（台灣時間）在女子54公斤級16強戰中，遭對手踩腳跌倒，竟被判擊中讀秒，最終她以1比4敗北，無緣晉級8強。賽後她自責淚崩，大票台灣網友更是心疼不已，還有人貼出拳擊規則，怒喊話裁判「拳擊不能用腳！」

網友在Dcard分享比賽片段，怒喊「有看比賽的都知道，最後10秒那個踩腳...真的太氣了，第三局中段都把對方的牙套打掉了，怎麼會輸？超級難過。」

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看著黃筱雯賽後的失落神情，原PO忍不住心痛，更直呼「前面牙套打掉的時候，真的覺得勝券在握，打得很好，真的很棒。」

▲網友們怒曬規則。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們怒曬規則。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，大票網友洗版直呼，「真的很扯，被踩腳+打飛對方護齒，居然才拿1：4，應該要能申訴吧？好不公平」、「這種主觀垃圾項目真的很瞎」、「有看比賽的估計都要被裁判氣死，看到筱雯這麼難過，我也好想哭」、「我真的嗚嗚嗚嗚嗚嗚，筱雯大家都知道勝利該是妳的」、「真的超黑的，不能回放抗議嗎？」「真的氣到不行，明明整場看下我們有效攻擊比較多，裁判眼瞎誤判，牙套都K掉了，比不上一個裝模作樣的踩腳？」

▲網友們怒曬規則。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，有人就貼出拳擊比賽的規則，上面提到拳擊除了必須配戴拳套外，與其他搏擊運動最大的不同，就是在於「不能用腳」。還有內行進一步PO出拳擊比賽的犯規種類，包括打擊腰帶以下部位、摟抱、絆人、踢人、用膝關節和腳頂撞對手，「這樣應該是不能斷定（對手）有犯規，但絕對不可能判擊倒，連碰到臉都沒有。」

在拳擊女子54公斤級16強戰中，黃筱雯對上來自保加利亞的佩特羅娃（Stanimira Petrova），前兩回合雙方戰平，在關鍵第三回合剩12秒之際，黃筱雯被對手踩到右腳，不慎向後跌倒在地；怎料，裁判竟判定遭擊中並開始讀秒，最終她以1比4吞敗。

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關鍵字： 拳擊黃筱雯比賽裁判網友

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