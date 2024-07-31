英跳水王子自爆送「老二襪」給拍檔　1招掌握尺寸

▲戴利與搭檔威廉斯在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams），今年巴黎奧運斬獲雙人10公尺跳台比賽銀牌。此前他們在YouTube頻道上開放粉絲Q&A，戴利爆料之前他送給威廉斯一個超級貼身的生日禮物─他親手織的「小鳥襪」，當粉絲問及怎麼知道對方尺寸的，他也大方回答。

現年30歲的戴利，今年第五度參加奧運，與小6歲的搭檔威廉斯之前參加過別的比賽，這次在奧運是首次搭檔。自從搭檔以來，兩人間的情誼也培養得愈來愈好，戴利甚至在威廉斯21歲生日時，送他限制級的禮物，是他親手編織的，給威廉斯的「小老弟」穿套的襪子。

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除了跳水在行，也很愛編織的戴利表示，當時兩人在布達佩斯，他還在思考要送威廉斯什麼禮物，突然靈機一動，決定編一個「小鳥襪」給他。

威廉斯收到禮物超驚喜，還問戴利會不會很訝異他真的套上去；戴利說不會，還說想在成人網站OnlyFans上看到威廉斯分享「穿搭照」。威廉斯也自爆，曾經真的把穿搭照傳給戴利。

至於眾人疑問為什麼戴利會知道威廉斯的尺寸，他回答，基本上就抓的就是一個大部分都能塞進去的one size。