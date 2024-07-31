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2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

▲▼中華代表團巴黎奧運第5日賽程 。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第5日賽程 。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運31日進入第5天賽程，中華隊3組羽球好手同天出戰小組賽最終戰，台灣球后戴資穎將與好友依瑟儂上演「好友對決」最終章，爭搶8強門票；上屆男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟則要力拚4連勝取得分組龍頭；一哥周天成交手李卓耀，爭取挺進16強。

▲▼中華代表團巴黎奧運第5日賽程 。（圖／記者游郁香製）

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▲中華代表團巴黎奧運第5日賽程 。（圖／記者游郁香製）

台灣球后戴資穎輝煌生涯將在巴黎畫下句點，她小組賽首戰直落2輕鬆過關，今(31)日與同為1勝0敗的泰國好友依瑟儂進行「宿命對決」，兩人連續2屆奧運都在攸關晉級的關鍵戰役交手，3年前的東京奧運是在8強賽相逢，當時小戴逆轉獲勝，依瑟儂難過痛哭，卻還是祝福小戴「贏到最後」。

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎今日將力拚8強門票。（圖／中華奧會提供）

這一戰的結果將決定誰能前進巴黎奧運女單8強，過去雙方35次交手，小戴以20勝15敗佔有優勢，不過依瑟儂與她打法相似，是不容小覷的對手。

▲▼羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋對戰日本36分鐘奪奧運首勝。（圖／路透）

▲羽球男雙金牌組合「麟洋配」。（圖／路透）

羽球男雙衛冕軍「麟洋配」李洋、王齊麟則要力拚4連勝取得「死亡D組」龍頭位置，他們過去3戰連退日本、丹麥和美國組合，今日的對手是世界第9中國組合歐烜屹、劉雨辰。

若是「麟洋配」不幸輸給中國組合，而丹麥阿斯特魯普、拉斯姆森擊敗日本保木卓朗、小林優吾，就會形成「麟洋配」與丹麥、中國都是3勝1敗的局面，根據奧運羽球晉級規則，先比戰績，再比淨勝局，最後比淨勝分。

「麟洋配」目前淨勝5局，丹麥淨勝3局，中國淨勝2局，1勝2敗的日本和4連敗的美國都已出局。

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲羽球一哥周天成 。（圖／中華奧會提供）

羽球一哥周天成第3度叩關五環殿堂，首戰直落2解決墨西哥選手賈瑞多(Luis Ramon Garrido)，今日換出戰香港好手李卓耀，兩人生涯12次對決，小天以8勝4敗佔有優勢，處於對戰2連勝，必贏球才能搶下16強門票。

▲▼吳詩儀女子拳擊60公斤級，首戰就遭遇到韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯），最終以5比0過關。原本60公斤級16強賽出戰奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，因對手藥檢未過，確定直接晉級8強，距離獎牌只差1勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳詩儀。（圖／達志影像／美聯社）

中華代表團本屆獎牌至今未開張，今日的希望落在拳擊美少女吳詩儀身上，她首戰5比0力退南韓強敵吳妍智，對方是2屆世錦賽銅牌、2018年雅加達亞運金牌得主。

吳詩儀在16強賽收到退賽禮，因而直接晉級8強，今日8強賽將對戰厄瓜多選手帕拉修斯(María José Palacios)，因為拳擊不打銅牌戰，吳詩儀這一戰只要取勝就至少有一面銅牌進帳。

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