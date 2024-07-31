奧運見聞／法國處處臥虎藏龍！Uber司機竟是姆巴佩兒時隊友

▲巴黎Uber司機是姆巴佩兒時隊友，分享兩人同隊照片。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

2024奧林匹克運動會在法國展開，而法國除了是「花都」、「時尚之都」之外，也處處匯集許多隱藏版的「大人物」，連路上隨便叫到的Uber司機，都透露他是足球巨星、現效力皇家馬德利的超級前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)好友，小時候甚至在同一隊一起踢過球！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴黎Uber司機是姆巴佩兒時隊友，分享兩人同隊照片。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎Uber司機分享姆巴佩(右)兒時照片。（圖／記者簡名杉攝）

現在如日中天的姆巴佩從4歲就開始踢球，並從小時候就加入家鄉的AS邦迪俱樂部，記者巴黎時間30日在路上遇到的Uber駕駛名叫德利納(Hass Deline)，經過一番閒聊之後，他提到自己小時候跟姆巴佩一起在AS邦迪俱樂部踢球，並秀出照片證明。





德利納還展示出他與姆巴佩日常的互動影片，透露兩人平時都會聯絡，在媒體為姆巴佩製作的紀錄片當中，他更是受訪的重要人物，顯現出他與姆巴佩十分深厚的感情。

目前除了開Uber之外，德利納表示他平常還有在業餘俱樂部踢球，記者在下車時送了他一包台灣知名零食「義美小泡芙」，他馬上就打開來吃並直呼喜歡，也希望有機會能造訪台灣。

