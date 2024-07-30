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雙獸連線！德古拉狂攻34分、魔獸拿21分　野馬剋黑熊強勢3連勝

▲▼「魔獸」霍華德。（圖／TAT提供）

▲「魔獸」霍華德。（圖／TAT提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024 TAT亞洲巡迴賽台北站30日台北野馬隊進行第4天賽事，台北野馬與澳門黑熊交手，NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）聯手出擊，德古拉（Samuel Deguara）獨拿34分率隊以100：92贏球。

2024 TAT亞洲巡迴賽台北站匯集了來自各地的6支強大球隊，包括臺北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭。其中，由霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的台北野馬隊，成為眾多球迷關注的焦點。

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▲德古拉（Samuel Deguara）。（圖／TAT提供）

▲德古拉（Samuel Deguara）。（圖／TAT提供）

首節兩隊呈現膠著，澳門黑熊攻下25分，台北野馬取得28分，第二節都各拿23分，台北野馬僅以51比48微幅領先。上半場德古拉轟下15分，霍華德則是攻下11分。第三節台北野馬一度被反超，德古拉保持士氣連連得分保住領先，第四節又被扳平為84：84，兩隊形成拉鋸戰互有領先，台北黑馬最後拉出一波攻勢，由鐘義仁攻下關鍵3分球，第四節以28：:25居上風，終場以100：92獲勝。

霍華德投12中7，搶下19個籃板，有5次助攻，攻下21分，卡森斯投11中4，外帶3個籃板，拿下8分，庫克則是投18中3，攻下9分，有10次助攻。德古拉表現最亮眼，投20中15，轟下34分，抓18次籃板，鍾義仁攻下14分也很出色。

台北野馬隊首戰96比83打敗香港黑龍隊，第二戰則以129比101大勝東海海盜隊，加上此戰驚險獲勝，取得3連戰，31日晚間將交手菲律賓三寶巖勇士。

▲▼鐘義仁。（圖／TAT提供）

▲鐘義仁。（圖／TAT提供）

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關鍵字： 亞洲巡迴賽台北野馬NBA球星勝利德古拉

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