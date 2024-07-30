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快訊／麟洋配直落2退美國組合　小組賽豪取3連勝晉級機率高

▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕軍的「麟洋配」李洋、王齊麟，預賽雖被分在「死亡之組」D組，但他們打出強勢表現，前2場連退日本與丹麥組合，今(30)日換交手世界第47的美國組合邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，雙方實力有段落差，麟洋配終場以21比12、21比13，只花31分鐘就以直落2收下小組賽3連勝。

由於世界羽聯(BWF)算錯積分，導致本屆奧運羽球男雙「多一組」選手，變成有17組選手參賽，「麟洋配」被分到有5組選手的「死亡D組」，不過他們小組賽首戰僅花36分鐘就撂倒日本2021年世錦賽金牌保木卓朗、小林優吾；第2戰再以2比1力退丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，拉出2連勝，士氣大振。

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▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

▲▼李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

「麟洋配」今日對上世界第47的美國組合邱愷翔、尤安，雙方實力有段落差，李洋、王齊麟上半局打出9比3猛攻下馬威，下半局持續擴大領先，以20比10取得10個局點，僅花14分鐘就以21比12率先搶下首局。

進入第2局，美國組合試圖反擊，麟洋配仍掌控局面，以11比8進入技術暫停，下半局持續力壓對手，最終就21比13、直落2勝出，喜迎小組賽3連勝。

D組5隊取兩隊晉級，可能形成大混戰，不過麟洋配連勝3場，現在晉級機率大為提高，小組賽最終戰要對上世界第9的中國組合歐烜屹、劉雨辰，力拚4連勝晉級。

在東京奧運替台灣羽球贏得史上首面金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，本屆以衛冕者之姿前進巴黎，兩人近2年輪流傷病，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠，由於李洋將在9月的台北公開賽後退休，這將是兩人在奧運舞台最後一次搭檔。

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