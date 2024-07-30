泰國一姐依瑟儂輕取譚蓮妮　明與戴資穎「好友決戰」爭晉級門票

▲泰國一姐依瑟儂巴黎奧運首戰輕鬆過關。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第21的泰國好手依瑟儂，今(30)日出戰首場巴黎奧運女單賽事，她以兩個21比8輕取比利時女將譚蓮妮，目前與台灣球后戴資穎都是1勝0敗，由於小組賽只有1人能晉級，兩人明(31)日對決將決定誰能取得晉級門票，雙方過去35次交手，小戴以20勝15敗佔有優勢。

現年29歲的依瑟儂打法與戴資穎很相似，兩人當初也都是「天才少女」。依瑟儂2013年贏得世錦賽女單冠軍，成為泰國史上首位世界冠軍選手，也是世錦賽有史以來「最年輕」的女單冠軍得主，此次是她第4度叩關五環殿堂，前3次都沒能進帳獎牌。

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▲泰國一姐依瑟儂巴黎奧運首戰輕鬆過關。（圖／路透）

依瑟儂與戴資穎私交甚篤，兩人上屆東京奧運8強賽上演「史詩級」對決，小戴輸1贏2後來居上，依瑟儂奪牌夢碎傷心痛哭，還是大方祝福好友小戴「贏到最後」，真摯友誼感人至深。

3年後，戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，小組賽意外又與依瑟儂同組，兩人首場小組賽都擊敗譚蓮妮，明日晚間不早於8點50分將上演「好友對決」最終章，爭搶唯一一張晉級門票。

▲戴資穎明日要與好友依瑟儂決戰爭晉級門票。（圖／中華奧會提供）

依瑟儂曾在2016年1月登上世界第1，目前名列第21，近年在國際賽場表現下滑，本季曾在在西班牙大師賽封后，5、6月在泰國公開賽、馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、印尼公開賽則都止步16強。

不過依瑟儂今日在巴黎奧運首戰只花34分鐘就以兩個21比8輕取比利時女將譚蓮妮，狀態看起來不差，仍是不容小覷的對手。