實現小時候的夢想　加拿大17歲游泳女將奪金

▲加拿大17歲游泳好手麥金塔許（Summer McIntosh），奪下本屆巴黎奧運400公尺混合式金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

加拿大17歲游泳好手麥金塔許（Summer McIntosh）奪下本屆巴黎奧運400公尺混合式金牌，賽後她表示，「我感覺像10歲的自己，實現小時候的夢想。」

麥金塔許今年先在400公尺自由式拿下銀牌，輪到擅長的400公尺混合式，再以4分27秒71領先第2名5.69秒的優勢，強勢奪下金牌。去年世錦賽她就奪下400公尺混合式拿下金牌，之後她的速度不斷提升，直到在加拿大奧運選拔賽上，創下4分24秒38的世界紀錄。

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賽後麥金塔許分享比賽情況，「當我在轉身時，我環顧四周確保我有一個安全的領先優勢，並在最後100公尺確定自己拿到金牌。」

這也是麥金塔許第1枚奧運金牌，而她卻仍沒有感到放鬆，並將目標放在之後的200公尺蝶式，「在比賽前肯定有很多期待，但我不會說一定有緊張，不過並沒有鬆了一口氣的感覺。我只是想享受每一刻，感覺像是10歲的自己，實現小時候的夢想，我計劃在游泳這項運動中，盡量待得更久。」

同時，她也想為孩子帶來鼓勵，「我希望能為故鄉的孩子帶來啟發，里約奧運時我跟他們一樣，8年後我做到了，他們也可以。」

▲加拿大17歲游泳好手麥金塔許（Summer McIntosh），奪下本屆巴黎奧運400公尺混合式金牌。（圖／路透）