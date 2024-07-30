不到24小時就確診　「英國蛙王」帶病奪銀3連敗失利

▲2024年巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽，英國蛙王皮蒂（Adam Peaty）與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

「英國蛙王」皮蒂（Adam Peaty）在巴黎奧運拿下100公尺蛙式銀牌，除了無緣連3屆奪下奧運金牌，還在不到24小時就被檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。

皮蒂以0.02秒的差距，輸給義大利好手馬丁能吉（Nicolo Martinenghi）。並且根據英國奧委會表示，皮蒂在比賽當天上午醒來時感到喉嚨痛，賽後感到情況變得嚴重，不過他也表示這不是痛失金牌的藉口，並且很為馬丁能吉高興。

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不過皮蒂不必進行隔離，也不用在比賽前檢測，但他在這幾天會避免與人接觸，英國奧委會也希望他能在後續的接力賽出賽，「像任何情況一樣，情況正在適當處理，並採取所有預防措施以保持代表團健康。」

賽後，皮蒂在Instagram上感謝教練和女友，並認為獲得銀牌是一種「祝福」，「過去14個月極其考驗人，我不後悔任何一次訓練或決定，我一直在戰鬥，並找到了新方法讓我享受這些事情，獲得奧運銀牌是一種絕對的祝福。我對昨晚的自己，無論是作為一般人還是運動員，都更感到自豪。」

29歲的皮蒂在經歷心理問題後，於今年2月重返賽場，「在心中我贏了，這是快樂的淚水，因為我對自己說，我會每天盡全力，我做到了，我不能對此感到難過。」皮蒂生涯獲得6枚奧運獎牌，包括2016年里約奧運和上一屆東京奧運的3枚接力獎牌。

▲2024年巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽，義大利選手馬丁嫩吉（Nicolo Martinenghi）奪金，英國蛙王皮蒂（Adam Peaty）與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）