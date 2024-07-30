高國輝擔任日職火腿二軍客座打擊教練　考察火腿二軍培訓系統

▲高國輝加入火腿二軍客座教練 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將球團與日本職棒北海道日本火腿鬥士合作，持續安排教練進修計畫，二軍打擊教練高國輝本週前往位於東京千葉鎌之谷的火腿隊二軍基地進修，擔任客座二軍打擊教練的任務，透過實際融入操作考察了解火腿二軍的相關培訓系統，作為悍將強化農場計畫之參考。

高國輝去年球季從球員身份引退後，在秋訓期間就前往北海道日本火腿鬥士秋訓擔任研習教練的職務。今年球季高國輝擔任悍將二軍打擊教練，並在球團安排之下，於本週前往日本，加入火腿二軍擔任客座二軍打擊教練之任務，並加入教練團隨隊火腿二軍例行賽。

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▲高國輝加入火腿二軍客座教練 。（圖／富邦悍將提供）

日本火腿鬥士二軍監督稲葉篤紀對於高國輝教練抵日交流表達歡迎，高國輝教練預計加入火腿二軍並隨隊行程4週的時間，除了協助指導火腿二軍年輕選手之外，也將考察火腿二軍培訓系統，透過實際操作進行學習，悍將球團表示，期盼透過交流吸取不同的訓練方式及球風，帶回新的經驗、觀念。

悍將球團十分感謝北海道日本火腿鬥士球團的協助安排，包括今年度行銷主題日以及教練交流計劃，亦期盼未來與火腿隊建立更廣泛合作關係，共同為台日棒球努力。

▲高國輝與火腿鬥士二軍監督稲葉篤紀 。（圖／富邦悍將提供）