奧運男子鐵人三項競賽「延至明天」！　塞納河污染仍超標

▲ 塞納河污染指數依然超標，男子組鐵人三項延期。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運開幕式當天大雨，未經處理的污水流入導致塞納河水質惡化，原定28及29日舉行的鐵人三項賽前訓練都被迫取消，30日的男子組競賽也將延後一天，接在女子組競賽過後舉行。

根據《路透》，世界鐵人三項總會（World Triathlon）聲明宣布，由於塞納河污染程度仍然過高，男子組鐵人三項競賽不會照計畫於30日舉行，而是延後至31日上午10時45分，緊接在上午8時的女子組競賽過後。

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主辦單位坦言，「儘管水質在過去幾小時內有所改善，但部分地點的數據仍高於可接受的限度」，世界鐵人三項總會人員將於當地30日上午8時與教練會面，提供相關資訊和最新賽程。

這項決定相當於打臉主辦單位，因為他們此前對此信誓旦旦，認為儘管26及27日的暴雨污染河川，仍有信心水質會在正式比賽前改善。如今賽事延期，使得55名選手面臨更多不確定性。

若截至31日上午水中細菌含量依然過高，男子組及女子組競賽都可能延至8月2日，原定8月5日舉行的混合接力則可能延至6日。

事實上，塞納河已經禁止游泳逾一世紀，當局2015年以來斥資14億歐元（約新台幣490億）治水，為奧運做準備，包括在巴黎市中心打造巨大的地下儲水池，翻新水道基礎設施及升級污水處理廠。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）本月稍早更親自下水游泳，為水質掛保證。