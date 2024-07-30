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賈吉攜手「新同學」奇澤姆雙響　洋基14比4大勝費城人

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日（台灣時間）作客費城人，「法官」賈吉（Aaron Judge）演出雙響砲，本季累計39轟，貢獻3打點領軍，剛從馬林魚交易過來的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也轟出雙響，率隊以14比4獲勝，洋基近4戰得分都達到7分以上。

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賈吉首局就轟出陽春砲打出氣勢，2局上奇澤姆跟上敲兩分彈，隨後費城人分別在3局、4局都進帳1分，馬許（Brandon Marsh）4局下回敬一發陽春砲，一度追近至2比3。

不過洋基5局上砲火猛烈，索托（Juan Soto）、威爾斯（Austin Wells）長打都有打點進帳，拉開至7比2，洋基又在7至9局發揮，包含8局上賈吉敲兩分彈、9局上奇澤姆也敲兩分砲，3局合計灌進7分，最終以14比4獲勝。

賈吉5打數2發全壘打，進帳3打點，本季累計99分打點，目前打擊率.315，OPS為1.142，本季第3次雙響。據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，生涯出賽1000場以內球員中，只有4人達成生涯第37演出雙轟以上，且只有17人達到生涯296轟，賈吉繼續寫歷史。

奇澤姆4打數2發全壘打，也是3打點，這是他生涯第4次雙響，2022年6月10日以來首次，前一次還是效力於馬林魚時期。希爾（Luis Gil）在隊友火力支援下，主投5.1局，奪8次三振，失3分拿下本季第11勝。

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關鍵字： 洋基賈吉奇澤姆MLB棒球

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