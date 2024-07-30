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許美美為韓國柔道摘銀　聽奶奶遺願放棄日本籍登奧運很幸福

▲▼許美美。（圖／路透）

▲許美美。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

世界排名第三的許美美在巴黎奧運57公斤級摘下銀牌，今年21歲的許美美是日韓混血兒，在2021年聽從奶奶的遺言放棄日本國籍，最終代表韓國拿下本屆奧運在柔道項目的銀牌。

許美美曾在今年5月世錦賽奪冠，賽前奪冠聲望高，雖然未能為韓國女子柔道項目增添睽違29年的金牌，拿下銀牌仍是睽違8年的獎牌。

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許美美出生於2002年，父親是韓國人、母親為日本人，是在日本殖民時期因撰寫抗日宣言而入獄的獨立運動人士許碩的第五代後裔，因此受到更多關注。她加入慶北體育會柔道隊，披戴韓國太極旗實現奶奶的遺願。

比賽結束後，許美美想起奶奶，她說，「我想告訴奶奶，在柔道運動努力到今天，以後也會繼續努力。」她補充道，「有先練習（韓國）國歌，可惜沒有唱出來，下屆奧運想唱國歌。（四年後）我會成長，提升體力，爭取奧運金牌。」

經過混合採訪區時，許美美被日本媒體訪問的時間較長。在隨後的官方記者會上，被日本記者問及放棄日本籍的決定相關問題時，許美美表示，「能在奧運舞台跟很多厲害的選手較量很幸福。選擇韓國籍是因為奶奶說如果能代表韓國去參加奧運，獲得金牌就好了。她從小對我很好，所以我相信她，也聽她的話。」

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關鍵字： 柔道奧運許美美日韓混血銀牌

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