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韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

▲▼奧運射箭韓國男團三連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運射箭韓國男團三連霸，左起金濟德、金優鎮、李宇錫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓媒以「韓國射箭真的瘋了！」形容韓國隊的成績，繼女團達成十連霸之後，由李雨錫、金濟德、金優鎮組成的男團，29日在金牌戰射出57分、59分、59分高分，以總比分5：1擊退地主法國隊，也奪下金牌完成三連霸。

韓國男團先以6：0輕取日本，再以5：1力克中國闖金牌戰，自1988年成奧運設立男團項目以來，韓國男團曾在2000、2004、2008年達成首次三連霸，這次則是第二次三連霸。

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雖然金牌戰首局平手，但馬上穩住陣腳，隨後兩度演出連續5支10分箭，霸氣奪得金牌。李雨錫甚至60分滿分，他連兩屆在國內奧運資格賽都失利，被稱為「不幸的射手」，2018年亞運未能奪金免役，還先去當大頭兵，終於在巴黎奧運雪恥。

金濟德上屆東京奧運又喊又叫的激動形象烙印在觀眾心中，心跳數據最高甚至跳到170，不過這次他卻呈現心跳非常穩定的狀態，有網友比較他兩屆奧運的心跳數字，今年在與日本、中國的比賽中，心跳都在60至90之間，網友稱讚他有所成長，他在金牌戰射出5發10分箭。

金優鎮再次扮演大哥的角色，他也是參與這次三連霸的固定成員，他是在這屆韓國參與巴黎奧運的選手中，唯一能挑戰三連霸里程碑的選手，這面金牌讓他如願以償。

上一屆東京奧運由年紀比他大11歲的吳真爀帶領，這次則由他帶領年紀小五歲的李雨錫和金濟德，金牌戰由他射出最後一支10分箭確定金牌，一向在比賽中很沈穩的他終於露出燦爛笑容，接下來將挑戰從未拿過金牌的個人戰，也有機會挑戰史上首次男子射箭三冠王。

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