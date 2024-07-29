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快訊／中華射箭男團1比5不敵中國隊　止步8強拚獎牌失利

▲奧運中華射箭男團湯智鈞。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭男團湯智鈞。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團本屆巴黎奧運獎牌尚未開張，被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒，今(29)日下午在16強賽6比0完封英國隊，晚間8強賽大戰中國隊，中華隊以總分1比5敗下陣來，最終止步8強。

上屆東京奧運，我國射箭男團由魏均珩、鄧宇成及湯智鈞3人奪下男團銀牌，本屆由「F3」戴宇軒、湯智鈞、林子翔組隊參賽，3人在上周的排名賽分居第24、25及32名，共射出95支10分箭，以總分1992分、第5種子之姿前進16強淘汰賽，下午對上英國隊，以總分6比0完封對手搶下8強門票。

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晚間8強賽與中國隊對決，教練劉展明保持平常心，他賽前直言，「畢竟要想要站上頒獎台的話，你必須每個對手都會面臨到，我們就把自己的狀態調整好，然後全力以赴。」

中華男團由湯智鈞打頭陣，他首局兩支10分箭，狀態火燙，但中國隊第2趟3人都射出10分，兩隊首局打成56平，各拿1分積點。進入第2局，中華隊首趟受風向影響落後3分，中國第2趟連2支8分箭，給了中華隊後來居上的機會，可惜我國後3支箭各是9分、10分、8分，以52比53、1分之差敗下陣來，總分1比3遭聽牌。

來到關鍵第3局，改由中華隊先攻，第一趟連續3支9分箭，拿下27分，第二趟第二棒戴宇軒射出10分箭，此局54分作收，最終仍不敵中國隊的56分，中國再拿下2分積點，中華隊總分1比5落敗。

中華射箭代表隊在2016年里約奧運、上屆東京奧運都有團體獎牌進帳，2016年是女團鍍銅，2021年東奧是男團摘銀，隨著「F3」戴宇軒、湯智鈞、林子翔在巴黎奧運止步8強，也宣告無緣連3屆團體奪牌。

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